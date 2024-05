Bluttat in Berlin: Frau stirbt mit Stichverletzungen im Hauseingang

Berlin - In der Jenaer Straße in Berlin-Wilmersdorf bot sich am Dienstagmittag ein erschütterndes Bild. Eine Frau lag mit Stichverletzungen im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an die 2. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911222, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.