Bluttat in Berlin-Lichtenberg: 80-Jähriger muss notoperiert werden

Berlin - Mordkommission ermittelt: In Berlin-Lichtenberg hat sich am Freitagvormittag eine Gewalttat ereignet.

Kriminaltechniker haben am Tatort Spuren gesichert. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde ein 80-Jähriger in seiner eigenen Wohnung in einem Mietshaus in der Einbecker Straße durch mehrere Schüsse niedergestreckt.

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Senior demnach um kurz nach 9 Uhr im Ortsteil Friedrichsfelde schwer verletzt vor. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend ins Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste.

Der Zustand des Mannes sei weiterhin kritisch, sodass er auf der Intensivstation betreut werden müsse.

Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Auch zu einem möglichen Täter machte die Polizei keine Angaben.