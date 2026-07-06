Bluttat in Neuköllner Krankenhaus: Mann von Mitpatient getötet
Berlin - In einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln ist am späten Sonntagabend ein Mann von einem Mitpatienten tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei auf "X" mitteilte, kam es kurz vor 23 Uhr in der Klinik zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Patienten.
Im Verlauf dieses Streits wurde einer der Männer mit einem "scharfen Gegenstand" so schwer verletzt, dass er noch im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.
Ein Polizeisprecher bestätigte inzwischen, dass sich die Tat im Vivantes Klinikum an der Rudower Straße zugetragen hat.
Nähere Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung oder zur Identität der Männer wollte die Polizei zunächst nicht machen.
Die Mordkommission des Landeskriminalamts hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten sollen nun rekonstruieren, wie es zu der tödlichen Eskalation zwischen den beiden Patienten kommen konnte.
Erstmeldung um 6.51 Uhr, zuletzt aktualisiert um 8.05 Uhr.
Titelfoto: Polizei Berlin