Bluttat in Neuköllner Krankenhaus: Mann von Mitpatient getötet

Berlin - In einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln ist am späten Sonntagabend ein Mann von einem Mitpatienten tödlich verletzt worden.

Die Berliner Polizei ermittelte nach dem tödlichen Angriff vor Ort. © Polizei Berlin

Wie die Polizei auf "X" mitteilte, kam es kurz vor 23 Uhr in der Klinik zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Patienten.



Im Verlauf dieses Streits wurde einer der Männer mit einem "scharfen Gegenstand" so schwer verletzt, dass er noch im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.



Ein Polizeisprecher bestätigte inzwischen, dass sich die Tat im Vivantes Klinikum an der Rudower Straße zugetragen hat.

Nähere Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung oder zur Identität der Männer wollte die Polizei zunächst nicht machen.