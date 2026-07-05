Überfall auf Fast-Food-Restaurant: Mitarbeiter jagt Räuber mit Besen davon

Berlin - Mit gezogener Pistole versuchte ein Täter am Sonntag in Heinersdorf, ein Schnellrestaurant zu überfallen – doch er hatte seine Rechnung ohne den Mitarbeiter gemacht.

Die Polizei ermittelt nach dem bewaffneten Überfall auf das Schnellrestaurant. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 3.10 Uhr betrat eine maskierte Person die Filiale an der Prenzlauer Promenade.

Laut Polizei ging der Täter direkt hinter den Verkaufstresen und forderte den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Dabei soll er eine Pistole auf ihn gerichtet haben.

Doch statt einzuknicken, setzte sich der Mitarbeiter zur Wehr: Er griff zunächst zu einem Besen in seiner Nähe, um den Mann zu vertreiben, und holte anschließend Pfefferspray hervor. Damit sprühte er dem Angreifer ins Gesicht.

Der Täter brach daraufhin den Überfall ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Treskowstraße.