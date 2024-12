19.12.2024 17:27 Bogenschütze schießt in Berlin auf Passanten: Wer hat etwas gesehen?

Nach einem SEK-Einsatz am Mittwochnachmittag in der Zionskirchstraße in Berlin-Mitte ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Von Denis Zielke

Berlin - Nach einem SEK-Einsatz am Mittwochvormittag in der Zionskirchstraße in Berlin-Mitte ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Spezialkräfte der Polizei stürmten die Wohnung des Schützen und nahmen den Mann fest. © Silke Suliivan/dpa Laut Polizei schoss dort gegen 10.30 Uhr eine "offenbar verhaltensauffällige Person" vom Fenster seiner Wohnung aus mit Pfeil und Bogen auf Passanten auf dem Zionskirchplatz. Zeugen berichteten den Beamten, dass darunter ein junger Mann und ein Paar gewesen seien. Den Angaben zufolge traf der Schütze allerdings nicht. Demnach wurde niemand verletzt. Der 54-Jährige hatte sich zuvor in seiner Wohnung verbarrikadiert. Ein Sondereinsatzkommando stürmte diese und nahm den Verdächtigen fest. Er wurde am heutigen Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 54-Jährige soll vorläufig in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Nun sucht die Berliner Polizei Zeugen des Vorfalls. Die Mordkommission fragt: Gibt es weitere Personen, auf die der Mann gezielt hat und die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben? Insbesondere der junge Mann und das Paar werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wer hat am Tatort zur Tatzeit Videoaufnahmen oder Fotos gemacht, die für die weiteren Ermittlungen von Nutzen sein könnten?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911777 oder per E-Mail an lka117@polizei.berlin.de entgegen. Ansonsten kann die Internetwache der Polizei Berlin genutzt oder jede andere Polizeidienststelle aufgesucht werden.

Titelfoto: Silke Suliivan/dpa