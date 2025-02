12.02.2025 11:01 Brandanschlag auf Neuköllner Bildungsinstitut? Polizisten greifen schnell ein

Brandanschlag in Neukölln! In dem Berliner Ortsteil hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Mittwoch Feuer in einer Bildungseinrichtung gelegt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Brandanschlag in Neukölln! In dem Berliner Ortsteil hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Mittwoch Feuer in einer Bildungseinrichtung gelegt. Die Polizei konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern. © Morris Pudwell Wie die Polizei berichtete, entdeckte ein Anwohner gegen 1 Uhr Flammen an der Eingangstür und im Schaufenster des Instituts, das sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Briesestraße befindet. Die Bildungseinrichtung unterstützt unter anderem Menschen mit Migrationsgeschichte sowie Erwerbslose und Personen, die einen Minijob ausüben. Der Zeuge berichtete, er habe einen Mann beobachten können, der sich nach der Tat fluchtartig vom Gebäude entfernt habe. Berlin Crime Noch mehr Mordopfer? Fall um Berliner Palliativarzt nimmt immer größere Dimensionen an Dass am Ende nicht das ganze Haus in Flammen stand, haben die Bewohner wohl dem beherzten Eingreifen der Berliner Polizei zu verdanken. Die Beamten, die zuerst am Brandort waren, schnappten sich einen Handfeuerlöscher und bekämpften das Feuer. Die Feuerwehr konnte sich später größtenteils auf Kontrollen und kleinere Nachlöscharbeiten beschränken. Dafür mussten die Einsatzkräfte die Eingangstür aufbrechen. Die Berliner Feuerwehr musste sich Zugang zu den Räumen des Bildungsinstituts verschaffen. © Morris Pudwell Verletzte gab es nicht. Auch die Haussubstanz blieb intakt. Lediglich ein beschädigter Rollladen am Schaufenster geht noch in die Schadensbilanz mit ein. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Titelfoto: Morris Pudwell