Brandstiftung in Berlin-Moabit? Citroën steht mitten in der Nacht in Flammen

Berlin - In Berlin-Moabit wurde in der Nacht zu Dienstag ein Auto angezündet, wobei zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

In Berlin-Moabit brannte ein Citroën vollständig aus. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, bemerkte gegen 1.30 Uhr ein vorbeifahrender Autofahrer, dass ein in der Spenerstraße/Ecke Alt-Moabit abgestellter Citroën in Flammen stand.

Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschte. Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbrennen des Wagens jedoch nicht verhindern.

Durch die Hitzeeinwirkung wurden zwei rechts und links neben dem Citroën geparkte Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.