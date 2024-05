In Wohnung eingebrochen und teures Inventar geklaut: Wer kennt diese Männer?

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich die Tat am 23. Januar dieses Jahres gegen 2.30 Uhr in der Blankenfelder Straße im Ortsteil Französisch Buchholz.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Straße Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Reinickendorf unter der Telefonnummer 030/4664172130 oder per E-Mail an Dir1K21@polizei.berlin.de entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.