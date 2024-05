Mann (†46) in Grünanlage in Berlin-Wedding getötet: Tatverdächtiger festgenommen!

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines 46-Jährigen in einer Grünanlage in Berlin-Wedding hat die Polizei einen Tatverdächtigen (37) in Polen festgenommen.

Die Handschellen klickten bei dem Tatverdächtigen (37) an einem polnischen Flughafen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Behörde mitteilte, hatten die Ermittler den Mann bereits kurz nach der Tat identifizieren können.

Als der Tatverdächtige am Mittwochmorgen von einem polnischen Flughafen in die Türkei ausreisen wollte, nahm die polnische Polizei ihn unter Einbindung des Bundeskriminalamtes fest.

Der 37-Jährige steht in Verdacht, am Dienstagabend einen 46-Jährigen in einer Grünanlage an der Chausseestraße Ecke Liesenstraße so schwer verletzt zu haben, dass dieser trotz eingeleiteter Reanimation verstarb.

Die Mordkommission nahm die Ermittlungen zu den Todesumständen und den Hintergründen des Geschehens auf.