Brutalo-Duo geht am helllichten Tag in Kreuzberg auf junge Frau los

Berlin - Eine 23-jährige Frau ist in Berlin-Kreuzberg am Freitagnachmittag bei einem mutmaßlich fremdenfeindlich motivierten Angriff verletzt worden.

Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beleidigten zwei Männer die 23-Jährige zunächst gegen 15 Uhr am Lausitzer Platz.

Anschließend hätten sie sie an den Haaren gezogen und mehrfach gegen Kopf, Kiefer und Rippen geschlagen, hieß es weiter.

Auch als die Frau zu Boden ging, traten die Verdächtigen den Angaben zufolge weiter auf sie ein.

Erst als ein Zeuge einschritt, ließen die Männer von der Frau ab. Die Verletzte sei anschließend nach Hause geflüchtet, wo sie zunächst bewusstlos geworden sein soll. Danach alarmierte sie die Polizei.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.