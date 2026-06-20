Masken-Männer ziehen 18-Jährigen ab und prügeln ihn krankenhausreif
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Berlin - Bei einem schweren Raubüberfall in Berlin-Reinickendorf ist am Freitagabend ein 18-Jähriger verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei griffen ihn plötzlich zwei maskierte Männer gegen 19.15 Uhr in der Lindauer Allee an.
Zunächst soll das Duo ihn getreten und geschlagen haben. Dann kamen zwei weitere Männer hinzu.
Einer von ihnen bedrohte den 18-Jährigen mit einem Pfefferspray und verlangte dessen Bargeld.
Zudem klauten ihm die Verdächtigen sein Handy und flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute.
Der 18-jährige kam in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa