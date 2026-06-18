Schüsse auf Gaststätte in Tempelhof!
Berlin - Kaum ein Tag ohne Schüsse in der Hauptstadt: In Berlin-Tempelhof ist auf die Fassade einer Gaststätte geschossen worden.
Eine Zeugin habe in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.40 Uhr Schussgeräusche im Bereich der Ringbahnstraße gehört und 110 gewählt, wie die Polizei mitteilte.
Einsatzkräfte stellten anschließend mehrere Einschüsse an dem Gebäude fest.
Das Lokal war zu dem Zeitpunkt geschlossen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.
Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen.
Sie wurde nach zahlreichen Schießereien in der Stadt am 13. November 2025 eingerichtet. Viele Taten ordnen die Ermittler dem kriminellen Milieu zu.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa