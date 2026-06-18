Schüsse auf Gaststätte in Tempelhof!

Berlin - Kaum ein Tag ohne Schüsse in der Hauptstadt: In Berlin-Tempelhof ist auf die Fassade einer Gaststätte geschossen worden.

Die LKA-Sondereinheit kommt nicht zur Ruhe. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Eine Zeugin habe in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.40 Uhr Schussgeräusche im Bereich der Ringbahnstraße gehört und 110 gewählt, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte stellten anschließend mehrere Einschüsse an dem Gebäude fest.

Das Lokal war zu dem Zeitpunkt geschlossen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen.