18.07.2024 12:08 Brutalo-Duo zertrümmert 46-Jährigem mit Eisenstange das Jochbein

In Berlin-Spandau ist in der Nacht auf Donnerstag in Streit heftig eskaliert. Ein 46-Jähriger wurde schwer verletzt.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Spandau ist in der Nacht auf Donnerstag in Streit heftig eskaliert. Ein 46-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst war in der Nacht auf Donnerstag auch im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld im Einsatz. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Wie die Polizei mitteilte, sprachen zwei Unbekannte den Mann gegen 0.40 Uhr an der Straße Im Spektefeld im Ortsteil Falkenhagener Feld an. Dabei soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Doch dabei blieb es nicht: Im weiteren Verlauf schlug einer der beiden Unbekannten dem 46-Jährigen mit einer Eisenstange ins Gesicht. Anschließend prügelten die Schläger mit Fäusten weiter auf ihr Opfer ein, bevor sie die Flucht ergriffen. Durch den brutalen Angriff wurde das Jochbein des Mannes zertrümmert. Zudem erlitt er eine Kopfplatzwunde und eine Schnittverletzung an der Hand. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

