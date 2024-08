Brutalo reißt Frau zu Boden und schlägt mit Pflasterstein auf ihren Kopf ein

Berlin - Ein 31 Jahre alter Mann hat in Berlin-Niederschöneweide eine Frau mit einem Stein angegriffen und dabei verletzt.

Die Polizei nahm den Verdächtigen (31) fest. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die 58-Jährige habe demnach bei der Attacke am Sonntagabend Kopfverletzungen erlitten und sei anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am heutigen Montag mit.

Die Frau war den Angaben nach gegen 18.15 Uhr auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Schöneweide unterwegs, als der Verdächtige zunächst einen Pflasterstein nach ihr geworfen haben soll.

Der 31-Jährige verfehlte sie allerdings und sei ihr dann hinterherlaufen, hieß es.

Anschließend habe er sie zu Boden gerissen und mit einem Pflasterstein mehrfach auf ihren Kopf geschlagen, meldete die Polizei weiter.