Dealer attackiert Polizisten mit E-Scooter: Taser-Einsatz

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am späten Freitagabend beobachteten Polizisten in Berlin-Friedrichshain zwei mutmaßliche Drogendealer. Die Tatverdächtigen reagierten aggressiv.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am späten Freitagabend beobachteten Polizisten in Berlin-Friedrichshain zwei mutmaßliche Drogendealer (beide 21). Die Tatverdächtigen reagierten aggressiv.

Der Berliner Polizei gingen am Freitag in Friedrichshain zwei mutmaßliche Händler von illegalen Betäubungsmitteln ins Netz. (Symbolfoto)
Der Berliner Polizei gingen am Freitag in Friedrichshain zwei mutmaßliche Händler von illegalen Betäubungsmitteln ins Netz. (Symbolfoto)  © Friso Gentsch/dpa

Laut Polizei hatten Beamte gegen 22.25 Uhr an der Libauer Straße gesehen, wie offenbar mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt wurde.

Die Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen, die auf E-Scootern unterwegs waren, wenig später an der Rüdersdorfer Straße stoppen.

Bei der Festnahme leisteten die beiden 21-Jährigen erheblichen Widerstand. Einer von ihnen soll seinen E-Scooter zunächst beschleunigt und dann auf einen Polizeibeamten geschleudert haben.

Berlin: Fund von Leiche in Wald bei Potsdam: Verdächtiger festgenommen
Berlin Crime Fund von Leiche in Wald bei Potsdam: Verdächtiger festgenommen

Der getroffene Polizist erlitt Prellungen und Schürfwunden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen denselben 21-Jährigen setzte die Polizei später ein Distanzelektroimpulsgerät ein, um den Widerstand zu brechen.

Nach der Festnahme kamen beide Männer zunächst in Polizeigewahrsam. Der mit dem Elektroimpulsgerät behandelte Verdächtige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Der zweite Tatverdächtige wurde an ein Fachkommissariat der Polizei überstellt.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: