Dealer attackiert Polizisten mit E-Scooter: Taser-Einsatz
Berlin - Am späten Freitagabend beobachteten Polizisten in Berlin-Friedrichshain zwei mutmaßliche Drogendealer (beide 21). Die Tatverdächtigen reagierten aggressiv.
Laut Polizei hatten Beamte gegen 22.25 Uhr an der Libauer Straße gesehen, wie offenbar mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt wurde.
Die Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen, die auf E-Scootern unterwegs waren, wenig später an der Rüdersdorfer Straße stoppen.
Bei der Festnahme leisteten die beiden 21-Jährigen erheblichen Widerstand. Einer von ihnen soll seinen E-Scooter zunächst beschleunigt und dann auf einen Polizeibeamten geschleudert haben.
Der getroffene Polizist erlitt Prellungen und Schürfwunden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen denselben 21-Jährigen setzte die Polizei später ein Distanzelektroimpulsgerät ein, um den Widerstand zu brechen.
Nach der Festnahme kamen beide Männer zunächst in Polizeigewahrsam. Der mit dem Elektroimpulsgerät behandelte Verdächtige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Der zweite Tatverdächtige wurde an ein Fachkommissariat der Polizei überstellt.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa