Dealer attackiert Polizisten mit E-Scooter: Taser-Einsatz

Berlin - Am späten Freitagabend beobachteten Polizisten in Berlin-Friedrichshain zwei mutmaßliche Drogendealer (beide 21). Die Tatverdächtigen reagierten aggressiv.

Der Berliner Polizei gingen am Freitag in Friedrichshain zwei mutmaßliche Händler von illegalen Betäubungsmitteln ins Netz. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Laut Polizei hatten Beamte gegen 22.25 Uhr an der Libauer Straße gesehen, wie offenbar mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt wurde.

Die Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen, die auf E-Scootern unterwegs waren, wenig später an der Rüdersdorfer Straße stoppen.

Bei der Festnahme leisteten die beiden 21-Jährigen erheblichen Widerstand. Einer von ihnen soll seinen E-Scooter zunächst beschleunigt und dann auf einen Polizeibeamten geschleudert haben.

Der getroffene Polizist erlitt Prellungen und Schürfwunden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen denselben 21-Jährigen setzte die Polizei später ein Distanzelektroimpulsgerät ein, um den Widerstand zu brechen.