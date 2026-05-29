Nach Schüssen in Kreuzberg: Polizei schnappt vier Teenager

Berlin - Nach Schüssen auf einen 23-Jährigen im Graefekiez in Berlin-Kreuzberg im März hat die Polizei vier Tatverdächtige im Alter von 16 bis 18 Jahren gefasst.

Auf den 23-Jährigen wurde mehrmals geschossen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wegen des versuchten Tötungsdelikts wurden Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse in Kreuzberg und Gesundbrunnen vollstreckt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.

Bei den Durchsuchungen seien Beweismittel und mehrere Schreckschusswaffen beschlagnahmt worden. Zu den Hintergründen machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Am 19. März hielt sich ein 23-Jähriger mit einem Bekannten auf dem Gehweg der Graefestraße auf, als unvermittelt mehrere Schüsse auf ihn abgegeben wurden. Das Opfer erlitt Verletzungen am Oberkörper, an einem Bein und einem Arm, hatte die Polizei mitgeteilt.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.