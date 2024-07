Dealer gehen Polizei ins Netz: Gut 250 Kilogramm Drogen entdeckt

Die Polizei stellte die Betäubungsmittel sicher. © Polizei Berlin/X

Wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag gemeinsam mitteilten, wird den Männern im Alter von 24 und 25 Jahren unerlaubter Handel von Cannabis in nicht geringen Mengen vorgeworfen.

Die erste Festnahme erfolgte bereits am vergangenen Freitag in der Franz-Künstler-Straße in Kreuzberg. Polizisten kontrollierten den 25-Jährigen und fanden bei ihm den Angaben nach ein Kilogramm Cannabis.

Sie nahmen seine Daten auf und durchsuchten mit einem Beschluss anschließend eine Wohnung in derselben Straße. Dort entdeckten sie über 100 Kilogramm Cannabis, mehrere Zehntausend Euro in bar und gefälschte Ausweise. Der Dealer sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Noch am selben Tag fanden Polizisten in einer Wohnung in der Holzmindener Straße in Britz über 100 Kilogramm Marihuana und rund 50 Kilogramm Kokain.