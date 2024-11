Demonstranten besetzen griechische Botschaft in Berlin

Berlin - In Berlin ist es am Montagvormittag zu einem Zwischenfall in der griechischen Botschaft gekommen.

Am Montag sind mehrere Demonstranten in die griechische Botschaft in Berlin eingedrungen. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen mehrere Personen gegen 10 Uhr unbefugt in das Gebäude in der Hiroshimastraße eingedrungen sein und mussten schließlich von den Einsatzkräften entfernt werden.

Die Störenfriede sollen versucht haben, an einen der Botschaftscomputer zu kommen, um eine E-Mail mit der Forderung nach Freilassung von inhaftierten Personen zu versenden.

Das konnte das Personal zwar verhindern, musste aber letztendlich doch Anzeige bei der Polizei erstatten und den Einsatzkräften Zugang zu dem Gelände im Stadtteil Mitte gewähren.

Zeitgleich fand vor der diplomatischen Vertretung in der Hauptstadt auch noch eine spontane Demonstration statt, an der rund 20 Menschen teilnahmen, um gegen Vorfälle in Griechenland zu protestieren.