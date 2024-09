Doppelter Einbruch beim Estrel Berlin, dann klicken die Handschellen

Berlin - Er stieg zweimal hintereinander in Deutschlands größtem Hotel ein: Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.

Estrel Berlin: Wo im Dezember Obdachlose und Bedürftige zum Gänseessen anstehen, schlug nun ein Einbrecher zu. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Zunächst waren Sicherheitsmitarbeiter des Estrel Berlin über eine Kamera auf den 52-Jährigen aufmerksam geworden, wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten.

Demnach sahen sie auf Videoaufnahmen, wie der Mann am Montag gegen 17 Uhr gewaltsam in die Büroräume des Hotels in der Neuköllner Sonnenallee eindrang. Dazu soll er einen Akkuschrauber genutzt haben.

Danach flüchtete der Verdächtige – allerdings ohne Beute.

Rund acht Stunden später schlug er den Angaben nach wieder zu. Die Wachleute bemerkten ihn gegen 1 Uhr erneut in dem Hotel.

Laut Polizei hebelte der mutmaßliche Einbrecher eine Bürotür in der Ziegrastraße auf. Dort klaute er drei Werkzeugkoffer und verließ anschließend die Räume.

Ein Wachmann konnte den Verdächtigen festhalten und die Polizei alarmieren.