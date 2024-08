Drei Autos stehen in Marienfelde in Flammen: War es Brandstiftung?

Berlin - Im Berliner Ortsteil Marienfelde sind am späten Montagabend bei einem Brand drei Fahrzeuge und ein Baum beschädigt worden.

Die Feuerwehr löschte die Brände, konnte beim BMW ein vollständiges Ausbrennen aber nicht verhindern. Ein vor dem BMW geparkter Ford Transit und ein Baum wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Kurz nach 23 Uhr standen laut Polizei an der Säntisstraße zunächst ein BMW und ein Mercedes, der dahinter auf einem Anhänger stand, in Flammen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Auch in Charlottenburg standen in der Nacht mehrere Autos in Flammen.