Duo baut Unfall auf Flucht vor Polizei und springt aus fahrendem Auto

Berlin - Eine chaotische Flucht vor der Polizei in Berlin-Charlottenburg hat am Freitagnachmittag zu einem Unfall geführt. Die beiden Tatverdächtigen entkamen zu Fuß.

Auf der Straße des 17. Juni lieferten sich zwei Männer am Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Gegen 14 Uhr fiel einer zivilen Funkstreife laut Polizei ein Auto auf der Straße des 17. Juni auf, in dem zwei Männer saßen. Die Beamten folgten dem verdächtigen Wagen bis zur Straße Salzufer, um ihn zu kontrollieren.

Noch bevor es dazu kam, hielt das Auto plötzlich vor einer Einfahrt, der Fahrer beschleunigte, fuhr auf das benachbarte Grundstück, wendete und jagte mit hoher Geschwindigkeit zurück auf die Straße.

Dort knallte er in einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der jedoch unverletzt blieb. Die beiden Männer sprangen aus dem noch fahrenden Wagen und flohen zu Fuß. Das Fahrzeug rollte weiter und beschädigte in der Folge noch drei geparkte Autos.