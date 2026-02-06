Duo beklaut Kind und andere Reisende in Zug: Festnahme

Berlin - Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag in Berlin-Spandau ein dreistes Duo festgenommen, das im Zug auf Diebestour war.

In Berlin-Spandau schlugen die alarmierten Polizeikräfte zu. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 13-jähriger Junge gegen 12 Uhr, der mit einem IC aus Hannover kam, beim Ausstieg den Diebstahl seines Koffers und Rucksacks.

Der Junge sah, wie ein Mann mit dem identischen Koffer in einen FlixTrain nach Berlin einstieg, und informierte die Bundespolizeiinspektion Hannover.

Alarmierte Polizisten stellten die 33- und 37-jährigen Tatverdächtigen bei ihrer Ankunft am Bahnhof Berlin-Spandau.

Während der Maßnahmen meldeten sich drei weitere Bestohlene. Bei den Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte die gestohlenen Gegenstände und gaben sie zurück.