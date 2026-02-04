50-Jähriger verschanzt sich mit Waffenarsenal in Gartenlaube: Polizei setzt Taser ein

Dramatische Szenen in Französisch Buchholz: Dort konnte die Berliner Polizei einen aggressiven 50-Jährigen nur mithilfe des Elektroschockers stoppen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Dramatische Szenen in Französisch Buchholz: Dort konnte die Berliner Polizei am Dienstagabend einen aggressiven 50-Jährigen nur mithilfe eines Elektroschockers stoppen.

Einen heiklen Einsatz hatte die Berliner Polizei am Dienstag in Französisch Buchholz. (Symbolbild)
Einen heiklen Einsatz hatte die Berliner Polizei am Dienstag in Französisch Buchholz. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr wegen einer Bedrohung zu einer Gartenlaube am Buschsperlingweg gerufen.

Dort stießen die Beamten auf den 50-Jährigen, der allein in der Laube saß und den Beamten mehrfach aus dieser heraus drohte. Im Inneren sahen die Einsatzkräfte eine ganze Reihe von Hieb- und Stichwaffen.

Plötzlich stürmte der 50-Jährige aus der Laube auf einen Polizisten zu – der setzte den Elektroschocker ein. Der Mann stürzte, leistete bei der Festnahme aber Widerstand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Berlin: Juwelier-Überfall in Rudow: Inhaber mit Flüssigkeit übergossen und zusammengeschlagen
Berlin Crime Juwelier-Überfall in Rudow: Inhaber mit Flüssigkeit übergossen und zusammengeschlagen

Eine freiwillige Alkohol-Kontrolle ergab 0,5 Promille, in der Laube fanden die Beamten zudem eine geringe Menge mutmaßlicher Drogen. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens soll er einem Psychiatrie-Arzt vorgestellt werden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: