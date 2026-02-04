50-Jähriger verschanzt sich mit Waffenarsenal in Gartenlaube: Polizei setzt Taser ein

Berlin - Dramatische Szenen in Französisch Buchholz: Dort konnte die Berliner Polizei am Dienstagabend einen aggressiven 50-Jährigen nur mithilfe eines Elektroschockers stoppen.

Einen heiklen Einsatz hatte die Berliner Polizei am Dienstag in Französisch Buchholz. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr wegen einer Bedrohung zu einer Gartenlaube am Buschsperlingweg gerufen.

Dort stießen die Beamten auf den 50-Jährigen, der allein in der Laube saß und den Beamten mehrfach aus dieser heraus drohte. Im Inneren sahen die Einsatzkräfte eine ganze Reihe von Hieb- und Stichwaffen.

Plötzlich stürmte der 50-Jährige aus der Laube auf einen Polizisten zu – der setzte den Elektroschocker ein. Der Mann stürzte, leistete bei der Festnahme aber Widerstand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine freiwillige Alkohol-Kontrolle ergab 0,5 Promille, in der Laube fanden die Beamten zudem eine geringe Menge mutmaßlicher Drogen. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens soll er einem Psychiatrie-Arzt vorgestellt werden.