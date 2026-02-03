Juwelier-Überfall in Rudow: Inhaber mit Flüssigkeit übergossen und zusammengeschlagen

Berlin - Bei einem Raubüberfall auf einen Juwelier in Berlin-Rudow haben drei Unbekannte am Montagmorgen den Inhaber (51) und eine Mitarbeiterin (57) des Geschäfts brutal attackiert.

Die Tatverdächtigen entkamen mit Beute aus dem Tresor. (Symbolbild) © Carsten Hoefer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 51-jährige Ladenbesitzer gegen 8.10 Uhr an einem Nebeneingang des Juweliers an der Straße Alt-Rudow, als plötzlich drei maskierte Männer auftauchten.



Diese übergossen ihn mit einer unbekannten Flüssigkeit und begannen umgehend damit, auf den 51-Jährigen einzuschlagen und einzutreten. Dabei forderte das Trio den Mann auf, einen Tresor im Geschäft zu öffnen.



Als die 57-jährige Mitarbeiterin erschien, übergossen die Täter auch sie mit der Flüssigkeit, bedrohten sie und zwangen sie, eine Kasse zu öffnen. Aus der Kasse nahmen die Tatverdächtigen im Verlauf jedoch nichts mit, aber flohen mit Wertgegenständen aus dem Tresor vom Tatort.