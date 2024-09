Ehemann geht vor Kita mit Messer auf seine Frau los

Berlin - Furchtbare Tat in Berlin-Tegel am gestrigen Montag: Dort hat ein Ehemann seine Frau mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt.

Die Beamten konnten den Ehemann noch vor Ort festnehmen und ihn in Gewahrsam bringen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Polizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt, wie diese am heutigen Dienstag mitteilte.

Den Angaben zufolge brachte die 29-Jährige ihre zwei Töchter im Alter von fünf und sechs Jahren um kurz vor 8 Uhr zur Kindertagesstätte in der Oeserstraße. Dort sei der 51-Jährige plötzlich mit einem Messer auf sie losgegangen.

Passanten kümmerten sich um die Frau und riefen die Polizei. Sie kam mit Verletzungen am Kopf und an einer Hand zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie operiert wurde.

Die Beamten konnten den Ehemann noch vor Ort festnehmen und ihn in Gewahrsam bringen. Zudem stellten sie das mutmaßliche Tatwerkzeug sicher.