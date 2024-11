Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Später machen Ermittler noch eine andere Entdeckung

Berlin - Auf frischer Tat ertappt! In Berlin-Grunewald sind der Polizei am Donnerstagabend zwei Einbrecher ins Netz gegangen. Später machten die Beamten eine weitere Entdeckung.

Zivilfahnder beobachteten die beiden Tatverdächtigen bei ihrem Vorgehen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut Polizei-Informationen beobachteten Zivilfahnder zwei Männer im Alter von 49 und 23 Jahren bei Wohnungseinbrüchen an der Königsallee und an der Fontanestraße. Gegen 19 Uhr nahmen die Beamten das Diebes-Duo unweit des Tatorts fest.

Volltreffer: Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen und ihres Autos fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut.

Bei der Festnahme leisteten die beiden Männer Widerstand, griffen einen Polizisten an und wurden ihrerseits verletzt. Der Beamte konnte seinen Dienst trotz Schmerzen in der Hand und einem Hämatom an der Stirn fortsetzen.

Die mutmaßlichen Einbrecher kamen nach der ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus in Polizeigewahrsam. Am Mittwochvormittag durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung der Männer in Lichtenrade. Dort stellten sie weitere Beweismittel und mutmaßliche Beute sicher.

Bei dem Einsatz ergab sich zudem der Verdacht, dass sich Personen aus der Nachbarwohnung unerlaubt in Deutschland aufhielten. Die Polizisten nahmen zwei weitere Männer und eine Frau fest und übergaben sie an die zuständigen Stellen.