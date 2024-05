Einbrecher schlägt zweimal erfolglos zu, dann klicken die Handschellen

Berlin - Ein 56 Jahre alter Mann ist in Berlin-Weißensee nach zwei versuchten Einbrüchen festgenommen worden.

Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter in der Nähe fest und brachten ihn zur Aufnahme seiner Personalien auf die Wache. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Beide Male schlug der mutmaßliche Täter am Montabend in der Parkstraße zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zunächst stieg er gegen 21.20 Uhr in die Wohnung einer 56-Jährigen ein. Als die Frau ihn bemerkte, brüllte sie den Einbrecher an und begleitete ihn zur Wohnungstür.

Kurz darauf gelang der Mann erneut durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in derselben Straße.

Auch hier wurde er den Angaben nach von einer Mieterin ertappt. Dieses Mal verließ der 56-Jährige alleine die Wohnung der 41-Jährigen.

Polizisten nahmen ihn in der Nähe fest und brachten ihn zur Aufnahme seiner Personalien auf die Wache. Anschließend wurde er der weiterverarbeitenden Dienststelle übergeben.