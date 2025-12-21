Eingangstür fliegt auf die Straße: Explosion in Shisha-Laden

Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Wittenau eine Explosion in einem Shisha-Laden ausgelöst.

Shishas sind in Großstädten wie Berlin besonders beliebt. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Nach ersten Ermittlungen der Polizei drangen sie am späten Abend in die Räumlichkeiten ein, deponierten dort mehrere Camping-Gaskartuschen und brachten diese mit Hilfe von Pyrotechnik zur Explosion.

Durch die Wucht der Detonation, die sich gegen 23 Uhr ereignete, wurde die Eingangstür des Ladens aus den Angeln gerissen und auf den Gehweg geschleudert.

Es entstand zudem ein Brand, den die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand, zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Geschäft in der Straße Alt-Wittenau.

Die weiteren Ermittlungen führt ein für Sprengstoffdelikte zuständiges Kommissariat des polizeilichen Staatsschutzes. Zu möglichen Hintergründen der Tat lagen zunächst keine Angaben vor.

Zuletzt hatte es in Berlin zahlreiche Auseinandersetzungen im Milieu der organisierten Kriminalität gegeben. Dabei kamen auch Schusswaffen oder wie vor wenigen Tagen in einem Nachtclub in Kreuzberg eine Handgranate zum Einsatz.