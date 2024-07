14.07.2024 19:49 Einsatz vor Bar in Berlin-Mitte: Polizei rückt mit Maschinenpistolen an

In Berlin-Mitte soll ein Mann den Mitarbeitern einer Bar am Einlass eine scharfe Schusswaffe in einer Umhängetasche gezeigt und sie verbal bedroht haben.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Mitte soll ein Mann den Mitarbeitern einer Bar am Einlass eine scharfe Schusswaffe in einer Umhängetasche gezeigt und sie verbal bedroht haben. Die Polizisten forderten mit dienstlichen Maschinenpistolen den Mann dazu auf, sich auf den Boden zu legen. (Symbolbild) © Immanuel Bänsch/dpa Alarmierte Einsatzkräfte konnten mit vorgehaltenen Maschinenpistolen den 32-Jährigen im Anschluss festnehmen, teilte die Polizei mit. Sie forderten ihn demnach auf, sich auf den Boden zu legen. Dem sei er nachgekommen, hieß es. Zu dem Vorfall am heutigen Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr in der Torstraße war es den Angaben nach gekommen, weil das Personal den Mann nicht ins Lokal lassen wollte. Zeugen machten die Polizisten nach der Festnahme auf einen Blumenkübel in der Nähe aufmerksam. Berlin Crime Nach Mord in Moabit: Verdächtiger von Polizei gefasst! Dort soll der Verdächtige zuvor seine Tasche versteckt haben. Die Beamten fanden diese und beschlagnahmten die darin befindliche scharfe Schusswaffe. Bei dem 32-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von einem Promille festgestellt und Blut entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann wieder gehen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung mit Waffen sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Titelfoto: Immanuel Bänsch/dpa