Ekel-Randalierer bewirft Passanten mit Blumenkübeln und Urineimer

Berlin - Am Montagabend rastete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Berlin Treptow aus und wurde von der Polizei festgenommen. Der Mann sorgt schon seit langem für Angst unter den anderen Mietern. Selbst Kinder sollen ihm schon zum Opfer gefallen sein.

Der Randalierer sorgt schon seit einiger Zeit für Angst und Schrecken bei den Bewohnern. © Morris Pudwell (Bildmontage)

Am gestrigen Montag gegen 21 Uhr löste der unter den Anwohnern bekannte Ekel-Randalierer (29) einen Polizeieinsatz aus. Der aggressive Mann soll schon öfter aufgefallen sein.

Aus seiner Wohnung in der Elsenstraße beschmiss der Mann Passanten mit Blumenkübeln, die am Gitter des französischen Balkons hingen. Zudem beleidigte er Personen, die an seiner Wohnung vorbeiliefen.

Die anderen Mieter riefen daraufhin die Polizei. Die Beamten baten den aggressiven Anwohner, seine Wohnung zu verlassen. Dieser Ansage wollte der Randalierer partout nicht Folge leisten, sodass die Uniformierten die Tür gewaltsam öffneten und ihn trotz großen Widerstandes festnahmen.

Dabei stellten sie fest, dass der 29-Jährige anscheinend unter Drogen stand und riefen einen Rettungswagen hinzu.

In der Vergangenheit habe der Mann schon häufig andere Mieter bedroht. Er soll sogar einen Eimer, gefüllt mit Urin und Wasser, aus dem Fenster auf Kinder gekippt haben!