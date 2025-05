Elite-Einheit GSG 9 stürmt Wohnungen von zwei Schwarzfahrern

Bei den Durchsuchungen durch die Spezialeinheit GSG 9 seien die Verdächtigen nicht an ihren Wohnanschriften angetroffen worden. (Symbolfoto) © picture alliance / Kay Nietfeld/dpa

Die 18- und 19-Jährigen sollen bereits vor Wochen ohne Fahrschein mit der S-Bahn unterwegs gewesen sein, sagte Michael Thomas Petzold, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Als die Kontrolleure an der Haltestelle Hermannstraße ihre Identität feststellen wollten, sollen die Männer Schusswaffen gezogen und sie bedrohten haben, wie es weiter hieß. Anschließend seien die Tatverdächtigen geflohen. Zunächst hatte die B.Z. berichtet.

Die Bundespolizei wertete Aufnahmen der Überwachungskameras aus und konnte die Männer identifizieren. Beide sind Petzold zufolge polizei- und justizbekannt.

Bei den Durchsuchungen durch die Spezialeinheit GSG 9 am Mittwochmorgen seien die Verdächtigen nicht an ihren Wohnanschriften - eine liegt nahe des Checkpoint Charlie in Mitte und eine in Neukölln - angetroffen worden.