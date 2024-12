14.12.2024 17:01 Erneut fliegt in Berlin ein Geldautomat in die Luft

Schon wieder ist in Berlin ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden - diesmal in Charlottenburg-Nord.

Von Denis Zielke

Berlin - Schon wieder ist in Berlin ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden - diesmal in Charlottenburg-Nord. Immer wieder muss die Polizei wegen gesprengten Geldautomaten ausrücken. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa In der Nacht zum heutigen Samstag habe es gegen 3 Uhr einen lauten Knall am Heckerdamm gegeben, teilte die Polizei mit. Eine Frau hörte den Angaben zufolge in der Nähe des Tatorts zwei Männerstimmen. Die Zeugin berichtete den Beamten, dass nach der Sprengung des Geldautomaten in einem an einen Supermarkt grenzenden Durchgang ein Mann herausgelaufen sei. Berlin Crime Mann liegt mit Stichwunden auf Gehweg: Polizei nimmt 23-Jährigen fest! Dann sei er in ein Auto gestiegen und damit Richtung Autobahn geflüchtet. Beute hätten die Verdächtigen nicht gemacht, hieß es weiter. Verletzt wurde niemand. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Fälle häufen sich. Innerhalb der vergangenen drei Wochen gab es in Berlin sieben versuchte oder erfolgreiche Geldautomatensprengungen, zuletzt am 10. Dezember in Marzahn-Hellersdorf.

