Eingebrochen und Schmuck gestohlen: Wer kennt diese Männer?

Berlin - Nachdem zwei Männer im Dezember 2022 in eine Wohnung in Berlin-Westend eingebrochen sein sollen, bittet die Berliner Polizei jetzt um Mithilfe bei deren Ergreifung.

Die beiden Männer sollen Schmuck und Bargeld entwendet haben. © Berliner Polizei

Wie die Polizei am Montagmittag veröffentlichte, soll sich der Einbruch am 14. Dezember 2022 ereignet haben.

Die Männer stehen im Verdacht, in der Zeit zwischen 16.40 Uhr und 17.05 Uhr in eine Souterrain-Wohnung in Westend eingebrochen zu sein. Dabei sollen sie Schmuck und Bargeld entwendet haben.

Anschließend konnten die beiden Verdächtigen fliehen.

Die Kriminalpolizei fragt: