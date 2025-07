Tödlicher Unfall in Pankow: Seniorin von Motorrad erschlagen

Berlin - Am Mittwochnachmittag ist eine Seniorin bei einem Unfall in Berlin-Pankow tödlich verletzt worden.

Die Seniorin ist von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. © BLP / Sappeck

Die 85-Jährige wurde zwar vom Rettungsdienst noch in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert werden musste, starb jedoch in der Nacht gegen 0.15 Uhr an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau gegen 15 Uhr die Berliner Allee auf Höhe der Mahlerstraße im Ortsteil Weißensee überquert haben.

In diesem Moment näherte sich ein Motorrad aus Richtung Antonplatz. Der 35 Jahre alte Fahrer soll noch versucht haben, eine Vollbremsung zu machen. Dabei stürzte die schwere Maschine jedoch zu Boden, schlitterte über die Straße und soll die Fußgängerin schließlich erwischt haben.

Die Dame fiel durch den heftigen Aufprall ebenfalls zu Boden und zog sich nach Polizeiangaben "schwere multiple Verletzungen" zu.