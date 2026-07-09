Totes Baby in Berliner Hinterhof entdeckt: Verdächtige Mutter soll minderjährig sein

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Nach dem Fund eines toten Säuglings in Berlin-Lichterfelde ist eine jugendliche Verdächtige ermittelt worden.

Von Denis Zielke

Berlin - Nach dem Fund eines toten Säuglings in Berlin-Lichterfelde ist eine jugendliche Verdächtige ermittelt worden.

Die Mordkommission und Kriminaltechnik waren vor Ort.
Die Mordkommission und Kriminaltechnik waren vor Ort.  © Annette Riedl/dpa

Bei ihr handelt es sich um nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um die Mutter, wie Alan Bauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Zum Alter der Verdächtigen könne sich die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äußern, sagte der Sprecher weiter. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Mutter 14 Jahre alt sein. Das vermeldete auch die Deutsche Presse-Agentur.

Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

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Ein Anwohner hatte das leblose Baby am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr auf einer Rasenfläche einer Hochhaussiedlung an der Réaumurstraße entdeckt und Polizei sowie Feuerwehr gerufen.

Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Das Kind sei vermutlich nur mehrere Stunden, höchstens einen Tag alt gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem "Tagesspiegel". Die Nabelschnur sei noch dran gewesen.

Wie das Neugeborene ums Leben kam und unter welchen Umständen es zum Fundort an der sogenannten Thermometersiedlung gelangte, war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Erstmeldung vom 9. Juli, 11.09 Uhr, aktualisiert um 14.51 Uhr.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

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