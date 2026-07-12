Mann schießt Kontrahent bei Streit in die Brust: Polizei sucht nach Täter

Berlin - Aus einem Zoff wurde blutiger Ernst: Ein 46-Jähriger ist in Berlin-Oberschöneweide durch einen Schuss verletzt worden.

Die Polizei rückte am Morgen bei der Wohnung des mutmaßlichen Schützen an. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gerieten am Samstagmittag zwei Männer (46 und 48) auf einem Gelände an der Wuhlheide aneinander. Plötzlich soll der Ältere zum Luftdruckgewehr gegriffen und seinem Kontrahenten in die Brust geschossen haben.

Der Verletzte schleppte sich anschließend noch selbst in ein Krankenhaus. Dort musste er sofort operiert werden und blieb zur weiteren Behandlung in der Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht.

Am Morgen rückten Ermittler mit einem Durchsuchungsbeschluss zur Wohnung des mutmaßlichen Schützen an.

Dort fanden die Einsatzkräfte die mutmaßliche Tatwaffe sowie zwei weitere Softairwaffen.