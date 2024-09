Farbanschlag auf Wohnhaus von Berliner Kultursenator Joe Chialo

Berlins Kultursenator Joe Chialo (54, CDU) wurde erst vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung beleidigt und bedrängt. © Sebastian Gollnow/dpa

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Die großflächig verteilte Farbe an Chialos Wohnhaus in Pankow wurde demnach am Morgen festgestellt. Zudem wurden zwei Schriftzüge hinterlassen, wovon einer einen Bezug zum Gaza-Krieg hat: "Genocide Joe Chialo" (deutsch: Völkermord Joe Chialo).

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (52, CDU) reagierte schockiert: "Der Angriff auf das Wohnhaus von Joe Chialo überschreitet jede Grenze. Er zeigt, dass sich die Täter damit für jegliche Diskussion disqualifizieren", teilte Wegner bei der Onlineplattform X mit. Chialo selbst äußerte sich zunächst nicht.

Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch (55), verurteilte die Farbattacke: "Wir verurteilen die Angriffe, Diffamierungen und Einschüchterungsversuche gegen Senator Chialo. Hier werden die Grenzen der demokratischen Auseinandersetzung überschritten, das geht nicht, ohne Wenn und Aber."