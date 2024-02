Feiger Raub: Mann schubst Seniorin von Rollator und klaut ihr Geld

Als die Polizei eintraf, war der Täter längst geflohen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Donnerstag mitteilten, kehrte eine 92-Jährige gegen 14 Uhr in der Straße Am Bogen nach Hause zurück, als ihr an der Hauseingangstür von einem Unbekannten Hilfe beim Tragen ihres Rollators angeboten wurde.

Daraufhin schubste der Mann die Frau in den Hausflur und raubte Geld aus ihrer Handtasche.

Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.