Feuer an Arztpraxis in Spandau: Mutmaßlicher Brandstifter stellt sich

Berlin - Nach einem Brand an einer Arztpraxis in Berlin-Spandau hat sich der mutmaßliche Täter selbst bei der Polizei gestellt.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 60-Jährige habe am Mittwochabend gegen 20 Uhr mehrere an der Hauswand abgestellte Müllcontainer in der Galenstraße angezündet, teilte die Behörde am Sonntag mit.

Die Container brannten vollständig aus. Das Feuer griff auf die Fassade des Gebäudes über.

Während des Brandes befand sich eine Person in der Arztpraxis. Sie blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Rund anderthalb Stunden später erschien der 60-Jährige auf dem Bundespolizeirevier Spandau und stellte sich den Einsatzkräften. Er wurde an ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übergeben.