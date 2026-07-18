Messerattacke vor Barbershop: 26-Jähriger schwer verletzt

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Charlottenburg ist ein 26-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden.

Polizisten konnten den Verletzten vorübergehend festnehmen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Laut Polizei gerieten der 26-Jährige und ein 29-Jähriger am frühen Dienstagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich eines Barbershops in der Goethestraße zunächst in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 29-Jährige seinem Kontrahenten mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge zunächst nicht.

Anschließend soll ein weiterer 29-Jähriger, der mit mehreren bislang unbekannten Personen unterwegs war, dem mutmaßlichen Angreifer mit einer Holzstange gegen den Kopf geschlagen haben. Der Verletzte flüchtete daraufhin in ein Gebäude in der Krummen Straße, wo ihn Polizeikräfte kurze Zeit später vorläufig festnahmen.

Der Verdächtige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zunächst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Behandlung kam er aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in Polizeigewahrsam.