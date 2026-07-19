Polizei stoppt BMW: Spielzeugwaffen sichergestellt

Berlin - Nach der mutmaßlichen Bedrohung von zivilen Polizeikräften mit einer Waffe sind in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen in Berlin -Spandau vorläufig festgenommen worden.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

In dem gestoppten Auto entdeckten die Einsatzkräfte später drei Spielzeugwaffen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge waren zivile Einsatzkräfte gegen 1.40 Uhr auf der Charlottenburger Chaussee unterwegs, als ein BMW ihren Wagen überholte. Dabei soll der 20-jährige Fahrer eine Waffe auf den Beifahrer des Polizeifahrzeugs gerichtet haben.

Die Beamten alarmierten daraufhin Unterstützung und nahmen die Verfolgung auf.

Währenddessen beobachteten sie nach Polizeiangaben, wie aus dem BMW heraus eine weitere, bislang unbekannte Person auf Höhe eines Polizeigeländes mit einer Waffe bedroht worden sein soll.

Polizisten stoppten das Fahrzeug wenig später an der Kreuzung Ruhlebener Straße/Klosterstraße. Die fünf Insassen - drei Männer im Alter von 20, 18 und 18 Jahren, eine 24-jährige Frau und eine 17-Jährige wurden aus dem Wagen geholt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten drei Spielzeugwaffen, die beschlagnahmt wurden.

Der Führerschein des 20-jährigen Fahrers und das Auto wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer und einen 18-Jährigen wurden erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt.