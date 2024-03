Filmreife Verfolgungsjagd in Berlin: Autodieb springt aus fahrendem Mercedes

Berlin - Fast wie in Hollywood: In Berlin-Rudow hat sich ein Autodieb eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei sorgte der Mann gleich für zwei Unfälle.

Vergeblich jagte die Berliner Polizei am Dienstag einen Autodieb. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Polizei fiel einem Zeugen am Dienstag gegen 20.20 Uhr eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem Mercedes Sprinter am Kölner Damm/Ecke Hugo-Heimann-Straße auf. Darin saß ein Mann, der den Wagen startete und losfuhr.

Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und versuchten, den Dieb auf der Neuköllner Straße zu stoppen, indem sie sich mit dem Polizeiauto vor den Transporter setzten.

Der Verfolgte wechselte daraufhin von der rechten auf die linke Fahrbahn. Dabei rammte er den Wagen eines 35-Jährigen, der dort unterwegs war.

Anschließend sprang der Unbekannte aus dem fahrenden Mercedes und flüchtete zu Fuß weiter. Der noch rollende Transporter krachte in das Polizeiauto, wodurch die Fahrerin und ihr Kollege Kopfverletzungen erlitten.

Zur Verstärkung gerufene Beamte konnten den Dieb nicht mehr finden. Die verletzten Polizisten wurden ambulant im Krankenhaus behandelt und mussten ihren Dienst beenden. Der 35-Jährige blieb unverletzt, der Transporter wurde sichergestellt.