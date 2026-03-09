Frau am Südkreuz sexuell belästigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Berlin - Eine 21-jährige Frau ist am Samstagabend am Bahnhof Berlin Südkreuz sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei stellte den Tatverdächtigen (33) dank präziser Beschreibung schnell.

Der Übergriff ereignete sich am Samstag am Bahnhof Südkreuz. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fasste der 33-Jährige der Frau gegen 18.20 Uhr in der Bahnhofshalle unvermittelt an den Po.

Die Geschädigte wählte sofort den Notruf und gab eine detaillierte Beschreibung des Mannes durch.

So konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen wenig später am S-Bahnhof Hermannstraße vorläufig festnehmen. Weiter sicherten die Beamten Videoaufzeichnungen der Tat.