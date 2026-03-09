Frau am Südkreuz sexuell belästigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest
Berlin - Eine 21-jährige Frau ist am Samstagabend am Bahnhof Berlin Südkreuz sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei stellte den Tatverdächtigen (33) dank präziser Beschreibung schnell.
Wie die Polizei mitteilte, fasste der 33-Jährige der Frau gegen 18.20 Uhr in der Bahnhofshalle unvermittelt an den Po.
Die Geschädigte wählte sofort den Notruf und gab eine detaillierte Beschreibung des Mannes durch.
So konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen wenig später am S-Bahnhof Hermannstraße vorläufig festnehmen. Weiter sicherten die Beamten Videoaufzeichnungen der Tat.
Die Behörde ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des unerlaubten Aufenthalts gegen den Mann. Nach den Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen. Der Frau wurde die Anlaufstelle für Gewaltopfer am Ostbahnhof nahegelegt.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa