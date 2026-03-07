Mann nach Streit am Alexanderplatz niedergestochen: Not-OP!

Berlin - Rettungseinsatz in der Nacht zum Samstag in Berlin-Mitte: Ein Mann (25) wurde schwer verletzt - vermutlich mit einem Messer.

Die Polizei zeigt mit der Alexwache Präsenz. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Angreifer gegen 1.15 Uhr mit einer Begleitung am S-Bahnhof Alexanderplatz auf.

Dort soll es dann zu einem Streit mit einem 25-Jährigen gekommen sein.

Der Unbekannte habe den jungen Mann mit einem spitzen Gegenstand am Bauch verletzt, hieß es weiter.

Anschließend rannte der Angreifer unerkannt mit seiner Begleitung weg.

Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.