Mann nach Streit am Alexanderplatz niedergestochen: Not-OP!
Berlin - Rettungseinsatz in der Nacht zum Samstag in Berlin-Mitte: Ein Mann (25) wurde schwer verletzt - vermutlich mit einem Messer.
Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Angreifer gegen 1.15 Uhr mit einer Begleitung am S-Bahnhof Alexanderplatz auf.
Dort soll es dann zu einem Streit mit einem 25-Jährigen gekommen sein.
Der Unbekannte habe den jungen Mann mit einem spitzen Gegenstand am Bauch verletzt, hieß es weiter.
Anschließend rannte der Angreifer unerkannt mit seiner Begleitung weg.
Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.
Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, hieß es weiter. Die Hintergründe des Streits sind unbekannt. Die Polizei ermittelt.
