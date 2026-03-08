Streit in Berlin-Neukölln endet mit Messer-Attacke
Berlin - Bei einem Streit in Berlin-Neukölln ist ein 29-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.
Laut Polizei ereignete sich der blutige Vorfall am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Karl-Marx-Straße. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten zwei Männer auf offener Straße in Streit.
Dabei soll ein bislang unbekannter Mann ein Messer gezogen und den 29-Jährigen mehrfach ins Bein gestochen haben.
Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der mutmaßliche Angreifer ist flüchtig.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa