Streit in Berlin-Neukölln endet mit Messer-Attacke

Berlin - Bei einem Streit in Berlin-Neukölln ist ein 29-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizei ereignete sich der blutige Vorfall am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Karl-Marx-Straße. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten zwei Männer auf offener Straße in Streit.

Dabei soll ein bislang unbekannter Mann ein Messer gezogen und den 29-Jährigen mehrfach ins Bein gestochen haben.