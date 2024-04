18.04.2024 15:19 Frau fährt Rolltreppe hoch: Plötzlich brennen ihre Haare

Am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin ist am Mittwoch eine 39-Jährige festgenommen worden. Zuvor hatte diese die Haare einer anderen Frau (42) angezündet.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin ist am Mittwochmorgen eine 39-jährige Frau festgenommen worden. Am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten musste die Polizei am Mittwoch nach einer gefährlichen Körperverletzung einschreiten. © Monika Skolimowska/dpa Wie die Bundespolizei mitteilte, fuhr eine 42-Jährige gegen 8.10 Uhr die Rolltreppe zum Bahnsteig hinauf, als sich ihr die 39-Jährige näherte und ihre Haare mit einem Feuerzeug in Brand setzte. Die Reisende flüchtete sich in eine S-Bahn und löschte ihr brennendes Haar selbstständig. Dann verständigte sie die Polizei. Die Tatverdächtige konnte kurz darauf von Polizisten gefasst werden. Den Angaben nach war die Frau den Beamten wegen einer anderen Straftat bereits bekannt. Eine halbe Stunde zuvor war die 39-Jährige selbst Opfer einer Körperverletzung geworden. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

