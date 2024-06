Frau in Tempelhof getötet: Polizei nimmt Ehemann fest

Berlin - Eine 45 Jahre alte Frau ist in Berlin-Tempelhof vermutlich von ihrem Ehemann getötet worden.

Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Einsatzkräfte seien in der Nacht zum Sonntag in die Wohnung des Paares in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte die Polizei mit.

Dort fanden sie die tote Frau. Sie habe erhebliche Kopfverletzungen gehabt.

Der 59-jährige Ehemann steht unter dringendem Tatverdacht, er wurde festgenommen.