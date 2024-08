Frau schiebt Koffer zur Seite: Dann tritt Fahrgast ihr gegen den Kopf!

Berlin - Nach einer brutalen Attacke in der S7 in Berlin-Marzahn sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 44-Jährige wurde verletzt.

Tatort S-Bahn: Immer wieder kommt es im Berliner ÖPNV zu Straftaten. © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Behörde mitteilte, stieg die Frau am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr am S-Bahnhof Springpfuhl in die Bahn nach Wannsee.

Die Reisende setzte sich in eine Vierersitzgruppe, wobei sie den Koffer eines Mannes zur Seite schob, der ihr schräg gegenüber saß.

Das gefiel diesem offenbar nicht. Der Unbekannte begann, die 44-Jährige obszön und frauenfeindlich zu beleidigen und trat ihr sogar mit dem Fuß gegen den Unterkiefer!

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge zwischen den S-Bahnhöfen Springpfuhl und Friedrichsfelde Ost. Am Bahnhof Lichtenberg stieg der Tatverdächtige mit seinem Koffer aus.

Die Angegriffene war geschockt und rief erst in Charlottenburg die Polizei. Sie wurde mit Kopfschmerzen und Schwindel in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter ist weiter flüchtig. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung. Eine Videosicherung der S-Bahn wurde veranlasst.