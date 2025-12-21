Fußball-Mob prügelt Männer vor Neuköllner Kneipe bewusstlos

Berlin - Am späten Samstagabend ist in einem Lokal in Berlin-Rudow ein Streit zwischen Fußballfans und anderen Gästen blutig eskaliert. Vier Menschen wurden verletzt.

Die Polizei nahm drei Männer im Alter von 26, 27 und 33 Jahren vorläufig fest. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei berichtet, rückten Einsatzkräfte erstmals gegen 22.15 Uhr zum Party-Lokal "ClubsMühle" an der Neuköllner Straße aus.

Der Grund: Rund 30 schwarz gekleidete Fußballfans, die jedoch keinem Verein direkt zugeordnet werden konnten, riefen szenetypische und polizeifeindliche Parolen.

Da vor Ort aber keine strafbaren Inhalte festgestellt wurden, zogen die Beamten wieder ab, nachdem etwas Ruhe eingekehrt war.

Gegen 23.20 Uhr geriet dann den Angaben nach ein 46-Jähriger vor dem Lokal mit mehreren Männern aus der Gruppe aneinander - ein 43-jähriger Bekannter eilte ihm zu Hilfe.



Mit einem Bierkrug wurde einem der Opfer ins Gesicht geschlagen, beide Männer gingen zu Boden, verloren kurzzeitig das Bewusstsein.

Dann sollen mehrere Angreifer brutal auf ihre Köpfe eingetreten und Glasflaschen auf sie geworfen haben. Auch eine 39-Jährige und ein 41-Jähriger, die helfen wollten, wurden mit Faustschlägen attackiert.

Die Polizei nahm drei Tatverdächtige (26, 27, 33) vorläufig fest. Nach der Feststellung ihrer Identitäten bekamen sie im Polizeigewahrsam Blutproben abgenommen und wurden anschließend wieder entlassen.