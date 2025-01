24.01.2025 08:14 Gangster sprengen Geldautomat direkt unter Wohngebäude in Lichtenberg

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten unter einem Wohnhaus in Berlin-Lichtenberg in die Luft gesprengt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Das hätte auch schiefgehen können! Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten unter einem Wohnhaus in Berlin-Lichtenberg in die Luft gesprengt. Viel war von dem Geldautomaten nicht mehr übrig. © Morris Pudwell Für ihre gefährliche Aktion hatten sich die Kriminellen einen Automaten in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Judith-Auer-Straße im Ortsteil Fennpfuhl ausgesucht. Viele Anwohner dürften bereits friedlich in ihren Betten geschlafen haben, als die Detonation das Gebäude erschütterte. Ob die Täter auch Beute machten und ob das Haus weiter bewohnbar ist, ist bislang nicht bekannt. Berlin Crime Überfall auf Juwelier: Mutmaßliche Räuber nach heftiger Verfolgungsjagd geschnappt! Bilder vom Tatort zeigen jedoch, wie heftig die Explosion war: Der Geldautomat wurde völlig zerstört, Scheiben gingen zu Bruch. Auch eine Glaskuppel wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich auf etwaige Brände, konnte aber nichts feststellen. Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht an dem Wohn- und Geschäftsgebäude in Fennpfuhl im Einsatz. © Morris Pudwell Die Täter ergriffen die Flucht. Die Berliner Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. In der Hauptstadt kam es zuletzt immer wieder zu Sprengungen von Geldautomaten.

Titelfoto: Morris Pudwell